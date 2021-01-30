Досвідчений оборонець отримав варіант продовження кар'єри на Енфілді, повідомляє BT Sport.

Ліверпуль націлився на оборонця збірної США

Чергова травма Матіпа та ушкодження Фабінью спричинили кадрову кризу в обороні "червоних". Чинним чемпіонам Англії запропонували підписати Мустафі. Німець не входить до планів Мікеля Артети, а його контракт чинний до 30 червня. Як наслідок, лондонці можуть відпустити центрбека за символічну суму відступних.

У нинішньому сезоні Шкодран Мустафі провів лише 9 матчів у всіх турнірах. За Арсенал він виступає з літа 2016-го.

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