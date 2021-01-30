Мустафі може перейти в Ліверпуль
Англійський Ліверпуль продовжує екстрені пошуки центрального оборонця. На радари мерсисайдців потрапив центрбек лондонського Арсенала Шкодран Мустафі.
Досвідчений оборонець отримав варіант продовження кар'єри на Енфілді, повідомляє BT Sport.
Ліверпуль націлився на оборонця збірної США
Чергова травма Матіпа та ушкодження Фабінью спричинили кадрову кризу в обороні "червоних". Чинним чемпіонам Англії запропонували підписати Мустафі. Німець не входить до планів Мікеля Артети, а його контракт чинний до 30 червня. Як наслідок, лондонці можуть відпустити центрбека за символічну суму відступних.
У нинішньому сезоні Шкодран Мустафі провів лише 9 матчів у всіх турнірах. За Арсенал він виступає з літа 2016-го.
Ярмоленко та Маліновський в битвах за Лігу чемпіонів, жага помсти Мессі, англійська Класика: топ-5 матчів вікенду