Мусса Дембеле проти переходу в Інтер

Півзахисник англійського Тоттенхему Мусса Дембеле не бажає переходити в Інтер.

Гравець та клуб не домовились про трансфер. Бельгійця не влаштували умови контракту з італійським клубом, повідомляє TheSun.

Тоттенхем відкритий до пропозицій щодо трьох своїх гравців

Нагадаємо, раніше лунала інформація, що Тоттенхем бажає продати Дембеле, адже його контракт закінчується за рік. Головним претендентом був міланський Інтер. Сума трансферу могла скласти 30 мільйонів євро.