toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Мусса Дембеле проти переходу в Інтер

12:06 239 Читать на русском
Мусса Дембеле проти переходу в Інтер
Мусса Дембеле / Соцмережі

Півзахисник англійського Тоттенхему Мусса Дембеле не бажає переходити в Інтер.

Гравець та клуб не домовились про трансфер. Бельгійця не влаштували умови контракту з італійським клубом, повідомляє TheSun.

Тоттенхем відкритий до пропозицій щодо трьох своїх гравців

Нагадаємо, раніше лунала інформація, що Тоттенхем бажає продати Дембеле, адже його контракт закінчується за рік. Головним претендентом був міланський Інтер. Сума трансферу могла скласти 30 мільйонів євро.

Теги
Італія Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Чемпіонату Італії Мусса Дембеле Мусса Дембеле Тоттенхем Тоттенхем Інтер Інтер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
3
год
:
14
хв
Астана
17:00
Динамо Загреб
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук