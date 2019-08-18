Мусса Дембеле може опинитися в Ювентусі, – L'Equipe

Нападник французького Ліона Мусса Дембеле потрапив до сфери зацікавлень туринського Ювентуса. Скаути "Старої синьйори" вже переглядали 23-річного нападника наживо.

Основний форвард "ткачів" може перебратися до Італії, повідомляє L'Equipe.

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За інформацією видання, Дембеле став одним із варіантів підсилення атаки чемпіонів Італії. На вихованця лондонського Фулхема в дії уже приїжджали поглянути представники Юве. Зокрема, вони відвідали поєдинок 2-го туру Ліги 1, в якому Ліон розтрощив Анже з тенісним рахунком, а сам Мусса Дембеле оформив дубль.

У минулому сезоні він провів 33 матчі в чемпіонаті, в яких забив 15 м'ячів. Минулого літа Ліон заплатив шотландського Селтіку за нападника 22 млн євро.

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