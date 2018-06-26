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Муслера: Росія завдала лише 1 небезпечний удар з близької відстані

01:08 155 Читать на русском
Муслера: Росія завдала лише 1 небезпечний удар з близької відстані
Фернандо Муслера / Getty Images

Голкіпер збірної Уругваю Фернандо Муслера прокоментував перемогу над Росією (3:0).

"В усіх матчах ми мали справу з серйозними суперниками – на цьому Мундіалі немає слабких команд. Проте поки все йде чудово, і ми щасливі. Гравці впевнені один в одному, і це дає плоди. Ми додаємо з кожним днем. Я гордий бути частиною цієї історії.

ЧС-2018 Уругвай – Росія: уругвайці завдали нищівного фіаско господарям турніру

Сьогодні у Росії був всього один небезпечний удар з близької відстані, і це найкращим чином характеризує нашу оборону", – цитує Муслеру Чемпіонат.

ЧС-2018 3 тур

Уругвай - Росія: Понеділок 25 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
3 : 0
Росія
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ЧС 2018 Уругвай Уругвай Росія Росія Уругвай - Росія Фернандо Муслера Фернандо Муслера
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