Муслера: Росія завдала лише 1 небезпечний удар з близької відстані

Голкіпер збірної Уругваю Фернандо Муслера прокоментував перемогу над Росією (3:0).

"В усіх матчах ми мали справу з серйозними суперниками – на цьому Мундіалі немає слабких команд. Проте поки все йде чудово, і ми щасливі. Гравці впевнені один в одному, і це дає плоди. Ми додаємо з кожним днем. Я гордий бути частиною цієї історії.

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Сьогодні у Росії був всього один небезпечний удар з близької відстані, і це найкращим чином характеризує нашу оборону", – цитує Муслеру Чемпіонат.