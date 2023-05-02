Нападник Марселя Алексіс Санчес висловився про інтригу в боротьбі за перемогу в Лізі 1.

"Ми відстаємо від ПСЖ лише на п'ять очок – це мотивація. Особисто мені подобається бути поруч із лідером. Потрібно вірити в це, мусимо вірити в титул – я вірю. Ми маємо сподіватися та залишатися єдиною командою.

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У попередніх матчах ми втратили багато очок. Ми повинні продовжувати зростати, ми повинні продовжувати вдосконалюватися, щоб стати ще більш конкурентоспроможною командою на національній та міжнародній арені", – цитує Санчеса RMC Sport.

Варто зауважити, що у чемпіонаті Франції залишилося зіграти лише 5 турів. Наразі Марсель посідає друге місце в турнірній таблиці, а в суботу, 6 травня, проведе ключовий матч проти Ланса, з яким бореться за пряму путівку в групу Ліги чемпіонів.

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