Головний тренер "орлів" Жорже Жезуш закликав забути про прикру поразку від одного з головних конкурентів і всі сили сконцентрувати на матч з Динамо у Лізі чемпіонів.

"У середу у нас буде вирішальна гра у Лізі чемпіонів. Ми дуже хочемо вийти в 1/8 фіналу. Ці години будуть нелегкими для всіх: уболівальників, тренерів, гравців.

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Ми вже тренуємося – у середу мусимо обіграти київське Динамо. Ми програли Спортінгу матч чемпіонату та відстали на чотири очки від лідерів. Але у нас попереду багато матчів і багато часу надолужити згаяне. Але не у середу.

Ми хочемо, щоб уболівальники вірили у нас та підтримували команду. Ми не грали погано (зі Спортінгом, – прим.), але реалізація у нас була гірша, ніж у суперників. Програвати завжди неприємно, але треба думати про наступну гру", – цитує Жезуша OJogo.

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Нагадаємо, напередодні Бенфіка у лісабонському дербі на власному полі поступилась Спортінгу 1:3 і відкотилась на третю сходинку турнірної таблиці. Після матчу вболівальники влаштували команді справжню обструкцію, кілька хвилин освистуючи своїх улюбленців.

Вже у середу, 8 грудня, "орли" в рамках останнього туру групового турніру Ліги чемпіонів прийматимуть Динамо, а потім двічі зіграють з лідером – Порту.

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