"Ми повністю домінували майже всю гру. Суперники не завдали нам багато проблем. Дуже добре, що ми перемогли. Нам просто не вистачило трохи самовладання в останній третині, щоб забити другий чи третій гол. Ми проводимо багато матчів за короткий проміжок часу, тому домінувати, як ми це зробили, дуже приємно.

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Іноді у нас бувають феєрії та рахунки 4:0, 5:0, а в інших іграх потрібно шукати вихід. М'яч не просто так нам діставався. На щастя для нас, Джамал Мусіала забив гол у потрібний момент. З цього моменту ми домінували і виглядали як команда, яка заб'є наступний гол. Ми зберігали спокій, не надто панікували. Зрештою, це три очки, і вони важливі для нас після того старту, який у нас був.

Мусіала вривається в потрібні зони, і ви знаєте, що м'яч іноді падає в потрібний бік. Це все його важка робота. Потрібно працювати над цим, працювати над тим, щоб бути у зоні та забивати голи, які мають значення. Я дуже радий за нього і сподіваюся, що він зможе продовжувати так само", – цитує Кейна офіційний сайт УЄФА.

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