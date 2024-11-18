Мусіала визначився з майбутнім – він підпише контракт на 120 млн євро
Півзахисник Баварії і збірної Німеччини Джамал Мусіала продовжить виступати за мюнхенську команду.
Мусіала продовжить контракт із Баварією до літа 2029 року, інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг. Поточний контракт півзахисника закінчується влітку 2026 року.
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Повідомляється, що сторони приступили до обговорення умов нової угоди. Згідно з джерелом, річний оклад гравця складе близько 25 млн євро на рік – в угоду буде включена агентська комісія.
Однак наразі не зрозуміло, чи стане Баварія виплачувати Джамалу підписний бонус. Передбачається, що за чотири роки Мусіала заробить 120 млн євро, включно з усіма додатковими виплатами.
У цьому сезоні Мусіала зіграв за Баварію в 13 матчах у всіх турнірах. Він забив 9 м'ячів і оформив 3 асисти.
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