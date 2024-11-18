Мусіала продовжить контракт із Баварією до літа 2029 року, інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг. Поточний контракт півзахисника закінчується влітку 2026 року.

"Мусіала забив м'яч у потрібний момент": Кейн оцінив переможний гол Баварії у ворота Трубіна

Повідомляється, що сторони приступили до обговорення умов нової угоди. Згідно з джерелом, річний оклад гравця складе близько 25 млн євро на рік – в угоду буде включена агентська комісія.

Однак наразі не зрозуміло, чи стане Баварія виплачувати Джамалу підписний бонус. Передбачається, що за чотири роки Мусіала заробить 120 млн євро, включно з усіма додатковими виплатами.

У цьому сезоні Мусіала зіграв за Баварію в 13 матчах у всіх турнірах. Він забив 9 м'ячів і оформив 3 асисти.

Найбільша перемога в історії Ліги націй у відеоогляді матчу Німеччина – Боснія і Герцеговина – 7:0