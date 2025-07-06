Півзахисник Баварії Джамал Мусіала на тривалий час опинився в лазареті та не допоможе команді на старті сезону.

На початку другого тайму Джамал Мусіала отримав травму після зіткнення з голкіпером ПСЖ Джанлуїджі Доннаруммою. Півзахисник покинув поле на ношах.

Лідер Баварії розкритикував Доннарумму після травми Мусіали на КЧС: "Це було занадто ризиковано"

Як повідомляє Фабріціо Романо з посиланням на BILD, Мусіала зламав малогомілкову кістку та пошкодив декілька зв'язок. Очікується, що 22-річний хавбек пропустить щонайменше 4-5 місяців. Отже, Джамал ризикує не зіграти до кінця 2025 року.

Нагадаємо, що Мусіала виступає за Баварію з 2020-го. Загалом півзахисник відіграв у складі мюнхенців у 207 матчах, в яких забив 64 голи та віддав 39 асистів.

ПСЖ пройшов у півфінал ЧС, вдев'ятьох втримавши перемогу над Баварією – Мюнхен втратив Мусіалу й двічі забивав з офсайду