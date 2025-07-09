"Хочу подякувати всім за підтримку – для мене це дуже багато значить. Чудово бачити, як футбольний світ об’єднується в такі моменти. Я щиро це ціную. Операція пройшла успішно, і я почуваюся добре.

Луїс Енріке став на захист Доннарумми після травми Мусіали: "Думаю, всі знають, який він..."

Також хочу зазначити: я нікого не звинувачую – такі речі трапляються. Тепер зосереджуся на відновленні сил. Не можу дочекатися, коли знову побачу вас усіх", – сказав Мусіала на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що наприкінці першого тайму матчу 1/4 фіналу Клубного ЧС проти ПСЖ Джамал Мусіала отримав серйозну травму. Він невдало зіткнувся з воротарем парижан Джанлуїджі Доннаруммою. У зірки Баварії виявили перелом малогомілкової кістки разом із переломом та вивихом у зоні гомілковостопного суглоба. 7 липня Джамал успішно переніс операцію.

ПСЖ пройшов у півфінал ЧС, вдев'ятьох втримавши перемогу над Баварією – Мюнхен втратив Мусіалу й двічі забивав з офсайду