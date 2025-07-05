Наприкінці першого тайму матчу 1/4 фіналу Клубного ЧС проти ПСЖ Джамал Мусіала отримав серйозну травму. Він невдало зіткнувся з воротарем парижан Джанлуїджі Доннаруммою і, схоже, зламав щиколотку.

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Доннарумма закрив обличчя руками і футболкою, щоб не бачити цю картину – вона налякала воротаря, його одноклубників, а також всіх гравців Баварії. На повторі видно, як нога Мусіали в якийсь момент перестала перебувати в своєму природному положенні.

Подробиці щодо травми Мусіали стануть відомі пізніше. Після першого тайму рахунок у матчі Баварія – ПСЖ не відкритий.