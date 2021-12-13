Юний хавбек Джамал Мусіала навряд чи допоможе команді в останніх матчах року.

Баварія страждає через кадровий дефіцит у центрі поля. Кімміх долає наслідки коронавірусу, Горецка має проблеми з сухожиллям, у Забітцера травма ікри. А тепер травмувався Мусіала.

18-річний футболіст в останніх матчах закривав центр поля, але отримав пошкодження проти Майнца. Джамал зламав кістку на руці. "Йому наклали шину. Все залежатиме від больових відчуттів", – сказав Юліан Нагельсманн.

У Баварії до кінця року ще два матчі – проти Штутгарта та Вольфсбурга. Мюнхенці лідирують в Бундеслізі з 6-очковим гандикапом. Але серед здорових хавбеків залишилися тільки Толіссо та Рока.

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