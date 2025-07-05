Півзахисника Баварії Джамала Мусіалу довелося замінити через травму, отриману після сутички з воротарем ПСЖ Джиджі Доннаруммою незадовго до перерви матчу Клубного ЧС (0:2).

Мусіала отримав серйозну травму, інформує Sky Sport Germany. 22-річний гравець був негайно доставлений до лікарні. Повідомляється, що у нього, ймовірно, стався перелом малогомілкової кістки. Після жахливого інциденту Мусіалу довелося виносити з поля на ношах.

Мусіала отримав страшну травму – Доннарумма не міг на це дивитися

Доннарумма закрив обличчя руками і футболкою, щоб не бачити цю картину – вона налякала воротаря, його одноклубників, а також всіх гравців Баварії. На повторі видно, як нога Мусіали в якийсь момент перестала перебувати в своєму природному положенні.

Замість Мусіали в другому таймі вийшов Серж Гнабрі. Без Джамала Баварія програла ПСЖ з рахунком 0:2 і вилетіла з Клубного ЧС.

ПСЖ пройшов у півфінал ЧС, вдев'ятьох втримавши перемогу над Баварією – Мюнхен втратив Мусіалу й двічі забивав з офсайду