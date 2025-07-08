Півзахисник Баварії Джамал Мусіала змушений був лягти на операційний стіл після важкого пошкодження.

Наприкінці першого тайму матчу 1/4 фіналу Клубного ЧС проти ПСЖ Джамал Мусіала отримав серйозну травму. Він невдало зіткнувся з воротарем парижан Джанлуїджі Доннаруммою.

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У результаті обстежень, у німецького гравця виявили перелом малогомілкової кістки разом із переломом та вивихом у зоні гомілковостопного суглоба. Учора, 7 липня, прес-служба Баварії повідомила, що Джамал Мусіала успішно переніс операцію.

Це вже не перша серйозна травма для 22-річного футболіста – під кінець попереднього сезону він уже вибував на два місяці через пошкодження задньої поверхні стегна.

До слова, Баварія вилетіла з Клубного чемпіонату світу, поступившись ПСЖ з рахунком 0:2.

Nach Rückkehr aus den USA: Jamal Musiala erfolgreich operiert!



Gute Besserung, Jamal! ️ Wir schicken dir alle Kraft!



Alle Informationen: https://t.co/5Gfpo7kZOS pic.twitter.com/lTDeiVf1OC — FC Bayern München (@FCBayern) July 7, 2025

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