Мусіалу офіційно прооперували після моторошної травми у матчі Клубного ЧС
Півзахисник Баварії Джамал Мусіала змушений був лягти на операційний стіл після важкого пошкодження.
Наприкінці першого тайму матчу 1/4 фіналу Клубного ЧС проти ПСЖ Джамал Мусіала отримав серйозну травму. Він невдало зіткнувся з воротарем парижан Джанлуїджі Доннаруммою.
Баварія винесла офіційний вердикт щодо травми Мусіали – зірка мюнхенців відправився на операцію
У результаті обстежень, у німецького гравця виявили перелом малогомілкової кістки разом із переломом та вивихом у зоні гомілковостопного суглоба. Учора, 7 липня, прес-служба Баварії повідомила, що Джамал Мусіала успішно переніс операцію.
Це вже не перша серйозна травма для 22-річного футболіста – під кінець попереднього сезону він уже вибував на два місяці через пошкодження задньої поверхні стегна.
До слова, Баварія вилетіла з Клубного чемпіонату світу, поступившись ПСЖ з рахунком 0:2.
ПСЖ пройшов у півфінал ЧС, вдев'ятьох втримавши перемогу над Баварією – Мюнхен втратив Мусіалу й двічі забивав з офсайду