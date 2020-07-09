Мурієль встановив історичний рекорд Серії А

Нападник Аталанти Луїс Мурієль допоміг своїй команді здобути перемогу в рамках 31-го туру Серії А над Сампдорією (2:0).

Колумбійський форвард розпочав поєдинок на лаві для запасних і вийшов на поле лише на 70-й хвилині замість Йосіпа Ілічіча, а вже на 85-й відзначився забитим м'ячем.

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Цей гол став для Мурієля 10-м після виходу на заміну в Серії А і дозволив Луїсу встановити історичний рекорд ліги – раніше жоден гравець за всю історію чемпіонату Італії протягом одного сезону не забивав стільки голів після виходу на заміну.

Додамо, що загалом у нинішньому сезоні 29-річний колумбієць 28 разів з'являвся на полі у матчах Серії А, забивши 17 голів. Щоправда, Джан П'єро Гасперіні лише 10 разів випускав Мурієля у стартовому складі Аталанти.

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