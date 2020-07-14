toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЗОРЯ

Мурієль отримав побутову травму – лідера Аталанти госпіталізували і наклали шви

14:43 - Читать на русском
Мурієль отримав побутову травму – лідера Аталанти госпіталізували і наклали шви
Луїс Мюрієль / Getty images

Форвард Аталанти Луїс Мюрієль опинився в лікарні після падіння у себе вдома. Здоров'ю гравця нічого не загрожує.

 

Колумбієць послизнувся і вдарився головою об край басейну під час зустрічі зі своїми товаришами по команді, повідомляє Sky Sport Italia.

Мурієль встановив історичний рекорд Серії А

За інформацією видання, Мурієль отримав поріз, який довелося зашивати. Форварда оперативно госпіталізували, але після усіх необхідних процедур відпустили з лікарні, оскільки інших серйозних пошкоджень не було виявлено. Очевидно, Луїс пропустить матч 33-го туру Серії А проти Брешії.

До слова, у нинішньому сезоні Мурієль зіграв за Аталанту 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 18 голів і є найкращим бомбардиром бергамасків у Серії А (17 м'ячів у 29 матчах).

Аталанта на рівні Реала та Баварії – Маліновському і Ко пророкують суперсенсацію в Лізі чемпіонів

blog_ava
Яремчук отримав вердикт щодо майбутнього в Генті – клуб зайняв радикальну позицію
12:13
5929
Теги
Італія Луїс Луїс Мурієль Аталанта Аталанта Аталанта - Брешія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
19
хв
Металіст 1925
19:00
Авангард
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук