Мурієль отримав побутову травму – лідера Аталанти госпіталізували і наклали шви

Форвард Аталанти Луїс Мюрієль опинився в лікарні після падіння у себе вдома. Здоров'ю гравця нічого не загрожує.

Колумбієць послизнувся і вдарився головою об край басейну під час зустрічі зі своїми товаришами по команді, повідомляє Sky Sport Italia.

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За інформацією видання, Мурієль отримав поріз, який довелося зашивати. Форварда оперативно госпіталізували, але після усіх необхідних процедур відпустили з лікарні, оскільки інших серйозних пошкоджень не було виявлено. Очевидно, Луїс пропустить матч 33-го туру Серії А проти Брешії.

До слова, у нинішньому сезоні Мурієль зіграв за Аталанту 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 18 голів і є найкращим бомбардиром бергамасків у Серії А (17 м'ячів у 29 матчах).

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