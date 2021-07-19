Історичний епізод трапився у принциповому поєдинку між збірними Канади та США.

Національна команда США мінімально обіграла Канаду в рамках групового етапу Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Динамо оголосило про перехід Соля в Ейбар

Вирішальний гол забив захисник Тенеріфе Шакел Мур, який вже на 20-й секунді вразив ворота суперника. Цей гол став найшвидшим в історії збірної США. Попри поразку, Канада також гарантувала собі вихід з групи.

У минулому сезоні Мур виступав за Тенеріфе пліч-о-пліч з форвардом Динамо Франом Солем, який перебрався в Ейбар.

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