Атлетік мінімально поступився Реал Сосьєдаду у фіналі Кубка Короля (0:1). Антигероя зустрічі соцмережі швидко знайшли.

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Капітан "червоно-білих" Ікер Муньяїн перед виходом на футбольне поле порушив святе правило, доторкнувшись до трофею. На жаль для 28-річного гравця, він так і не зумів тріумфально підняти його над головою.

Цікаво, що за церемонією нагородження Реал Сосьєдада Муньїян залишився спостерігати наодинці, чим спричинив чергову хвилю обговорень у соцмережах – але тепер вже із позитивного боку.

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¡El momento en el que Iker MUNIAIN TOCA la COPA del Rey antes del partido!pic.twitter.com/Ew5SexGGxP — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 3, 2021