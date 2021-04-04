Муньяїн порушив святе правило перед фіналом Кубка Іспанії – соцмережі обговорюють ще один вчинок капітана Атлетіка
Капітан Атлетіка Ікер Муньяїн надовго запам'ятає фінальний матч Копа дель Рей сезону 2019/20.
Атлетік мінімально поступився Реал Сосьєдаду у фіналі Кубка Короля (0:1). Антигероя зустрічі соцмережі швидко знайшли.
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Капітан "червоно-білих" Ікер Муньяїн перед виходом на футбольне поле порушив святе правило, доторкнувшись до трофею. На жаль для 28-річного гравця, він так і не зумів тріумфально підняти його над головою.
Цікаво, що за церемонією нагородження Реал Сосьєдада Муньїян залишився спостерігати наодинці, чим спричинив чергову хвилю обговорень у соцмережах – але тепер вже із позитивного боку.
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