Мунтян: Настав час гравцям Динамо виходити і показати зуби

Легендарний гравець Динамо Володимир Мунтян поділився очікуваннями від майбутнього матчу 25-го туру УПЛ Динамо – Шахтар.

"Такі матчі завжди очікуються з особливим інтересом. Важко сказати, якою буде ця гра, адже в чемпіонаті була певна пауза і команди вже скучили за футболом, тим більше такого рівня.

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Такі матчі приваблюють вболівальників, і вже багато років – це подія номер один у нашому футболі. Розрив між командами можливо трошки тиснутиме на Динамо. Втім, ймовірно, це і стане для наших хлопців мотивацією. У будь-якому випадку, у попередній грі проти "гірників" Динамо показало дуже солідний футбол. Та й у цілому останні зустрічі проти донеччан вдаються динамівцям, і це дає нам певний оптимізм.

Думаю, що на своєму полі ми зобов’язані перемагати. Я вважаю, що наші молоді футболіcти вже набралися досвіду, тож вже час виходити і показувати свої зуби. У Динамо нарешті є стабільність складу. Якщо на початку сезону ми весь час говорили про те, що молоді виконавці лише вливаються в колектив, то зараз склад уже досить стабільний. Ми граємо вдома, прийдуть наші вболівальники. Це і є перевагою "біло-синіх", – розповів Мунтян в інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

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