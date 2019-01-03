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Мунір відмовився продовжувати контракт з Барселоною та влітку безкоштовно перейде у Севілью

18:49 161 Читать на русском
Мунір відмовився продовжувати контракт з Барселоною та влітку безкоштовно перейде у Севілью
Мунір / Соцмережі

Нападник Барселони Мунір Ель-Хаддаді влітку, ймовірно, стане гравцем Севільї.

23-річний нападник Барселони Мунір Ель-Хаддаді відмовився продовжувати контракт з каталонським грандом та влітку перейде у Севілью, повідомляє Marca.

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Раніше повідомлялось, що нападник зможе підписати попередню угоду з іншим клубом вже на початку 2019 року. Сам Мунір хотів залишитись в Іспанії.

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Цього сезону 23-річний форвард провів за Барселону 11 матчів в усіх турнірх, де відзначився 2 голами та однією результативною передачею.

Теги
Трансфери Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Мунір Ель-Хаддаді Мунір Ель-Хаддаді Севілья Севілья
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