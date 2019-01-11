Мунір погодився перейти в Севілью

Нападник Барселони Мунір Ель-Хаддаді знаходиться за крок до підписання угоди із Севільєю.
Мунір Ель-Хаддаді прийняв остаточне рішення покинути Барселону та одягнути футболку Севільї, повідомляє El Mundo Deportivo.
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Андалусійці уже розпочали перемовини з чемпіонном Іспанії щодо трансферу 23-річного форварда. Перехід може відбутись уже найближчим часом.
Раніше повідомлялось, що наставник Барселони Ернесто Вальверде відмовляється випускати Муніра на поле, поки той не продовжить контракт з "блаугранас".
В поточному сезоні Ель-Хаддаді провів за Барселону 11 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами та асистом.
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