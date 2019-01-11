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Мунір погодився перейти в Севілью

18:50 212 Читать на русском
Мунір погодився перейти в Севілью
Мунір Ель-Хаддаді / Фото з соцмереж

Нападник Барселони Мунір Ель-Хаддаді знаходиться за крок до підписання угоди із Севільєю.

Мунір Ель-Хаддаді прийняв остаточне рішення покинути Барселону та одягнути футболку Севільї, повідомляє El Mundo Deportivo.

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Андалусійці уже розпочали перемовини з чемпіонном Іспанії щодо трансферу 23-річного форварда. Перехід може відбутись уже найближчим часом.

Раніше повідомлялось, що наставник Барселони Ернесто Вальверде відмовляється випускати Муніра на поле, поки той не продовжить контракт з "блаугранас".

В поточному сезоні Ель-Хаддаді провів за Барселону 11 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами та асистом.

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