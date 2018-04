Мунір добивається в CAS права виступати за збірну Марокко

Нападник Алавеса Мунір Ель -Хаддаді подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) на рішення ФІФА щодо заборони виступати за збірну Марокко.

22-річний Мунір, контракт якого належить Барселоні, спільно з Федерацією футболу Марокко подав апеляцію на рішення Комітету зі статусу гравців ФІФА (від 13 березня 2018 року) щодо заборони на його прохання змінити спортивне громадянство.

За інформацією CAS, справу Муніра проти ФІФА та Королівської федерації футболу Іспанії розглянуть три судді після того, як сторони нададуть свої доводи у письмовій формі.

Ель-Хаддаді та Федерація футболу Марокко просять, щоб CAS оголосив своє рішення до середини травня, і у випадку позитивного вердикту гравець мав можливість зіграти на ЧС-2018.

Мунір народився у Мадриді, а його батьки – марокканці. Ель-Хаддаді має подвійне громадянство. 8 вересня 2014 року екс-наставник збірної Іспанії Вісенте дель Боске задіяв Муніра у матчі відбору до Євро-2016 Іспанія – Македонія (5:1), після чого гравець вже не викликався у "Червону Фурію". Відтак, Мунір прийняв рішення виступати за збірну Марокко, однак зустрів спротив з боку ФІФА та Королівської федерації футболу Іспанії.

Barcelona forward Munir El Haddadi has appealed against a decision preventing him from switching nationalities from Spain to Morocco ahead of the World Cup. pic.twitter.com/DnHIQTZ8s3