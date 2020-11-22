Юніор став наймолодшим гравцем в історії турніру, повідомляє Goal.

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Мукоко дебютував у Бундеслізі у 16 років і 1 день, замінивши Ерлінга Холанда на 85-й хвилині матчу проти Герти. Талант "джмелів" побив рекорд іншої помітної в клубній історії фігури – Нурі Шахіна. Турецький хавбек вперше вийшов у німецькій першості в 16 років і 11 місяців.

Досягнення Мукоко, однак, ризикує залишитися вічним. За правилами Бундесліги, у чемпіонаті можуть грати лише гравці, які досягнули 16-річного віку.

Юссуфа Мукоко є уродженцем Камеруна, проте грає за юнацькі збірні Німеччини.

Холанд покером приніс Борусії Д розгромну перемогу над Гертою та поступився місцем наймолодшому дебютанту Бундесліги