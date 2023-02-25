"Я вважаю, що у нових керівників Челсі неправильний спосіб мислення, адже до їхньої появи "сині" вже були дуже хорошим клубом. Фантастичним клубом. У ньому відбувалось чимало хороших речей, і я був маленькою частинкою цього.

"Він буде сяяти в Англії": легенда Арсенала оцінив перспективи Мудрика в АПЛ

На мою думку, вони мали б продовжувати в цьому напрямку. Але що я бачу зараз? Вони докладають чимало зусиль, але не мають конкретного напрямку. Купують все більше і більше гравців. Футбол – єдиний бізнес у світі, в якому ви не можете досягти успіху без грошей, але гроші не можуть гарантувати вам успіх. Тому я не можу сказати, чи вони обрали правильний напрямок розвитку, бо я не бачу жодного напрямку. Але це тільки початок для них, тому, я сподіваюсь, що далі буде краще.

Щодо Мудрика... Це хороший гравець, в цьому немає жодних сумнівів. Я сподіваюсь, що у Челсі з'явиться хороша стратегія, яка дозволить українцю проявляти свій талант якнайкраще.

Мудрик чи Шевченко? Шевченко – великий талант. Я не можу їх порівнювати. Шевченко в найкращій формі був, мабуть, найкращим футболістом світу. Це фантастичний гравець, просто неймовірний. На жаль, я працював з ним вже наприкінці його кар'єри, але на своєму піку він був найкращим нападником у світі. Розумний, якісний. Мудрику буде важко досягти рівня Шевченка. Але, на мою думку, не потрібно їх порівнювати. Кожен має витискати максимум зі своїх якостей, зі свого таланту", – сказав Грант в інтерв'ю Setanta Sports.

Нагадаємо, ізраїльський фахівець очолював Челсі в сезоні 2007/08 і став з командою віце-чемпіоном Англії та фіналістом Ліги чемпіонів.

Челсі програв найгіршій команді АПЛ – Мудрик був не самотній у провалі, казковий дебют 39-річного тренера, жах капітана