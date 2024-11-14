Мудриком цікавиться інший клуб АПЛ – Челсі вже отримав запит щодо оренди українця, – ЗМІ
Вінгер Челсі Михайло Мудрик може перебратися до іншого клубу чемпіонату Англії.
Крістал Пелас надіслав офіційну пропозицію Челсі щодо оренди українського вінгера Михайла Мудрика, повідомляє FootballTransfers.
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Українець не отримує достатньо ігрового часу і може покинути лондонців вже цієї зими. За інформацією джерела, після відходу Майкла Олісе до Баварії Крістал Пелас відчуває потребу в креативному та швидкому гравцеві для посилення атакуючих дій.
Зазначається, що Крістал Пелас готовий поділити з Челсі витрати на зарплату Мудрика, яка становить 100 тисяч фунтів на тиждень, що може задовольнити "синіх". Це також дозволить українцю залишитися в АПЛ, і йому буде простіше адаптуватися та краще зрозуміти місцевий чемпіонат.
Нагадаємо, що Михайло Мудрик приєднався до лондонців у січні 2023 року. Загалом українець відіграв у 72 матчах, в яких забив дев'ять голів та віддав дев'ять асистів у всіх турнірах.
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