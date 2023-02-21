"Усе в Мудрика буде добре, повірте. Я знаю його характер, його в "Шахтарі" не ставили, він подолав, переломив там усе це. Ну не бачили його в команді в певний час, виганяли зі зборів, але він свого домігся.

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У нього дуже складна історія в Шахтарі. Мудрик довів, що він футболіст, який вміє робити різницю. Так буде і в Челсі. Не треба шкодувати, потрібно чіплятися за свій шанс і рухатися далі, працювати на тренуваннях, вигризати. У нього бійцівський характер, я щиро вірю в Мудрика", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Додамо, що Мудрик вже встиг зіграти в 5 матчах за лондонців, проте досі не відзначався результативними діями.

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