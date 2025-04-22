"Футбол 24" проаналізував виступи українських гравців, які виступають у чемпіонаті Англії, в останньому турі АПЛ. Не оминули увагою і Михайла Мудрика, якого відправляють до Жозе Моурінью.

Арсенал розбив Іпсвіч (4:0), а в основному складі "канонірів" вийшов Олександр Зінченко – Мікель Артета надав відпочинок деяким гравцям після напруженого протистояння з Реалом у Лізі чемпіонів. Українець навіть відзначився асистом, допомігши забити Нванері.

Миколенко зазнав поразки від Ман Сіті, Забарний провів "сухар" з Пелас, Ярмолюк із сильним виступом здолав Брайтон

Попри поразку Евертона від Манчестер Сіті (0:2), фанати "ірисок" були у захваті від Віталія Миколенка. Українець провів добротну гру та навіть мав шанс забити. Ілля Забарний уже звично зіграв в основі Борнмута, однак "вишні" не змогли перемогти Кристал Пелас (0:0), який увесь другий тайм проводив у меншості. Єгор Ярмолюк також вийшов у основі Брентфорда та долучився до перемоги над Брайтоном (4:2).

Є новини і щодо Михайла Мудрика. Так, турецькі ЗМІ почали відправляти українця до Фенербахче – Жозе Моурінью нібито визначив його головною трансферною метою. Детальніше про все це і не тільки дивіться в новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".