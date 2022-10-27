Мудрика сватали в іменитий клуб Іспанії – агент різко відповів
Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик мав доволі несподіваний варіант розвитку своєї кар'єри.
Як повідомляє видання Plaza Deportiva, агент Мудрика влітку підшуковував варіант із продовженням кар'єри свого підопічного за межами України через війну з росіянами. Одним з варіантів була іспанська Валенсія, але "кажани" відмовились.
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Причиною стали не ігрові якості Мудрика, а його ціна. Шахтар хотів отримати не менше 50 млн євро, але Валенсія відмовилась через фінансові проблеми. Агент вінгера Олексій Альохін у коментарі Fanday відреагував на цю інформацію.
"Почнемо з того, що гравців рівня Мудрика не потрібно нікому пропонувати – запити щодо Михайла приходять з усієї Європи, і, з усією повагою, від клубів зі значно вищим турнірним становищем. По-друге, наша агенція ALIK Football Management працює з винятковою повагою до клубів, в яких працюють наші клієнти.
Ми не займаємося тим, що нишком когось комусь пропонуємо. Наші завдання – дещо інші, вони повністю збігаються з інтересами наших клієнтів та не порушують права та повноваження клубів. Тому можу впевнено відповісти: щоб ми пропонували когось у Валенсію? Вперше чую! Ми навіть не розглядали цей варіант.
На сьогодні є інтерес від клубів із кожної з топ-5 європейських ліг. Шахтар та сам футболіст обізнані про ці варіанти. Триває їхнє вивчення. Однак до підписання контракту недоцільно повідомляти, що це за клуби".
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