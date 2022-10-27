Як повідомляє видання Plaza Deportiva, агент Мудрика влітку підшуковував варіант із продовженням кар'єри свого підопічного за межами України через війну з росіянами. Одним з варіантів була іспанська Валенсія, але "кажани" відмовились.

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Причиною стали не ігрові якості Мудрика, а його ціна. Шахтар хотів отримати не менше 50 млн євро, але Валенсія відмовилась через фінансові проблеми. Агент вінгера Олексій Альохін у коментарі Fanday відреагував на цю інформацію.

"Почнемо з того, що гравців рівня Мудрика не потрібно нікому пропонувати – запити щодо Михайла приходять з усієї Європи, і, з усією повагою, від клубів зі значно вищим турнірним становищем. По-друге, наша агенція ALIK Football Management працює з винятковою повагою до клубів, в яких працюють наші клієнти.

Ми не займаємося тим, що нишком когось комусь пропонуємо. Наші завдання – дещо інші, вони повністю збігаються з інтересами наших клієнтів та не порушують права та повноваження клубів. Тому можу впевнено відповісти: щоб ми пропонували когось у Валенсію? Вперше чую! Ми навіть не розглядали цей варіант.

На сьогодні є інтерес від клубів із кожної з топ-5 європейських ліг. Шахтар та сам футболіст обізнані про ці варіанти. Триває їхнє вивчення. Однак до підписання контракту недоцільно повідомляти, що це за клуби".

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