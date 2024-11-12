Вінгер збірної України Михайло Мудрик досі не вражає, виступаючи за Челсі. Англійське видання вважає, що час українця в АПЛ спливає.

"Багато хто називав цей сезон останнім шансом Мудрика у складі "синіх", але поки що все склалося не так, як багато хто хотів для українця.

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Попри те, що Енцо Мареска пообіцяв дати йому час і підтримує вінгера, багато вболівальників не побачили змін у порівнянні з минулим сезоном. Так, він провів виняткову гру проти Панатіакоса, відзначившись голом і результативною передачею, але проти суперників рівня Челсі справи йдуть не дуже добре.

Один старт у чемпіонаті в цьому сезоні та кілька виходів на заміну – це все, чим він поки що може похвалитися. Будемо сподіватися, що Мареска зможе зробити з Мудрика вінгера, яким, як ми всі думали, він може стати, але цей сезон є важливим для молодого українця, і все більше людей стукають у двері першої команди Челсі", – написало видання attacking football.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик приєднався до лондонців у січні 2023 року. Загалом українець відіграв у 72 матчах, в яких забив дев'ять голів та віддав дев'ять асистів у всіх турнірах.

До слова, в антирейтингу від відання також фігурують такі гравці як Бенуа Бадіашиле, Аксель Дісасі, Роберт Санчес, Енцо Фернандеш та Ноді Мадуеке.

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