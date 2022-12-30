Челсі розширив свій список інтересів на зимове трансферне вікно – "сині" хочуть перехопити Мудрика в Арсенала та націлились на Алексіса Мак Аллістера, інформує The Guardian.

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Михайло є опцією підсилення атаки, оскільки форвард Челсі Армандо Броя вибув до кінця сезону через травму. Щоправда, вже влітку до "аристократів" має приєднатись Крістофер Нкунку. Зазначається, що для Челсі буде великим успіхом, якщо вдасться випередити Арсенал у боротьбі за Мудрика.

Іншою метою ж є Алексіс Мак Аллістер, якого вважають бюджетнішою альтернативою Енцо Фернандесу. Нагадаємо, що Бенфіка не хоче відпускати Енцо за суму менш ніж 120 млн євро.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?