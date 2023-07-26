Вінгер Челсі Михайло Мудрик відповів всім тим, хто очікував на перший гол українця у складі лондонського клубу

Мудрик вперше відзначився за Челсі майже через пів року після трансферу, забивши у ворота Брайтона в товариській грі.

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"Якщо люди багато чекають від когось, то це їхні проблеми. Тому що вони це очікують. Подивіться, ми з Ніколя Джексоном уперше зіграли разом. Тільки уявіть, що ми можемо зробити", – наводить слова Мудрика Evening Standard.

Додамо, що поєдинок Челсі – Брайтон завершився перемогою лондонців з рахунком 4:3. Наступна гра в "синіх" запланована на 27 липня проти Ньюкасла. У минулому сезоні Мудрик зіграв за Челсі в 17 матчах, в яких відзначився 2 результативними передачами.

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