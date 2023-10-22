"Мудрик зробив крок у правильному напрямку": легенда АПЛ оцінив перформанс українця у матчі з Арсеналом
Екс-капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл висловився щодо гри українського півзахисника Челсі Михайла Мудрика у лондонському дербі (2:2).
"Мудрику знадобився певний час. Йому ще потрібно пройти довгий шлях, але він зробив крок у вірному напрямку", – цитує Невілла Vince.
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Нагадаємо, українець вийшов в основі Челсі на матч проти Арсенала і провів на полі 66 хвилин. До своєї заміни він встиг заробити пенальті (який чітко реалізував Палмер) та забити неймовірний гол на старті другого тайму.
До слова, м'яч Арсеналу став другим у доробку Мудрика за Челсі у поточному сезоні – раніше він забивав у ворота Фулхема.
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