Челсі розійшовся миром з Борусією Д (1:1), а Мудрик, окрім того, що долучився до забитого м'яча, запам'ятався ефектним прийомом м'яча.

Мудрик залякує формою перед стартом сезону – українець забив шедевр на тренуванні

Михайло отримав діагональ від Ріса Джеймса та обробив м'яч п'яткою, після чого одразу розігнав атаку. Звісно, що така ефектна гра з боку українця викликала овації.

Зазначимо, що подібний фінт є однією з фішок зірки ПСЖ Неймара, який любить похизуватись технікою в матчах Ліги 1 та Ліги чемпіонів.

Мудрик допоміг Челсі вирвати нічию з Борусією Д – українець долучився до рятівного гола