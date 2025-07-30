Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик продовжує шукати себе, поки триває його дискваліфікація від футболу.

Блогер Signaturk4 у своєму TikTok опублікував нарізку моментів з гри у CS:2 (Counter-Strike – прим.), де зіграв разом із Михайлом Мудриком у одній команді.

Мудрик отримав принизливу роль у Челсі – дискваліфікованого українця все ж "заявили" на одну лігу

Зірка Челсі моментами яскраво себе проявив, вбиваючи ворога у непростих ситуаціях. З негативного відзначимо, що спілкування у грі проходить виключно російською мовою.

Нагадаємо, що Михайлу Мудрику загрожує дискваліфікація до 4 років через виявлені в його крові заборонені речовини. Українця відсторонили від футболу після проваленого допінг-тесту ще у грудні 2024 року.

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