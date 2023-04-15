"Дати шанс гравцям, які не часто з'являються на полі? Так, але не всі вони можуть грати. Перш за все, я хочу вигравати футбольні матчі, тому що ми – Челсі, і це те, чого очікують від нас вболівальники. По-друге, я хочу бути частиною процесу, коли гравці отримують можливість продемонструвати свої якості. Якщо вони добре тренуються, вони заслуговують грати.

"Сподіваюся, що Мудрик не зіграє": Де Дзербі перед матчем Челсі та Брайтона розкрив особливі стосунки з українцем

Проти Брайтона буде можливість для деяких гравців, які не грали в Лізі чемпіонів. Можливо, які не грали в минулому турі АПЛ. Це важлива гра, в якій нам буде потрібна свіжість та енергія. Тому вони повинні скористатися своїм шансом", – цитує наставника "синіх" Football London.

Нагадаємо, Челсі зіграє у 31 турі АПЛ проти Брайтона в суботу, 15 квітня. Початок матчу о 17:00 за київським часом. Зазначимо, що Михайло Мудрик в останніх трьох матчах "синіх" відіграв лише 34 хвилини. У чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала український вінгер на поле не виходив.

Реал впевнено переграв Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ – Мудрик не вийшов, Лемпард провалився із замінами