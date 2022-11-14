Лідер Шахтаря Михайло Мудрик розповів, чому провалений трансфер у Європу не вплинув на його ставлення до роботи.

"Одна з головних речей, яка робить різницю між хорошим футболістом та найкращим футболістом, – це голова. Можна бути сильним гравцем, але ключову роль відіграє те, що у тебе в голові. Це одна із причин, чому мені подобається Роналду. Його підхід до футболу, до всього, що він робить, стали ключовим.

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Коли я прийняв той факт, що залишаюся в Шахтарі, підійшов до ситуації з холодною головою. Оцінив своє становище і сказав, що у мене є що доводити і є що показати тут, у Шахтарі", – сказав Мудрик в ефірі YouTube-каналу Влади Седан.

До слова, минулого літа низка клубів Європи намагалася підписати 21-річного українця, але жодна пропозиція не влаштувала Шахтар. У нинішньому сезоні Мудрик провів 16 матчів на клубному рівні, в яких забив 8 голів та віддав 8 асистів.