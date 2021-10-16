Півзахисник "гірників" Михайло Мудрик розповів про помилки юності, які не дозволили йому заграти в основі команди у 17-річному віці.

"Сьогодні я розумію, де я був неправий і які моменти не варто робити. Зараз дивлюся на всі ці речі іншими очима. Я зрозумів, над чим мені варто працювати поза полем. Це стосується і побутового плану, і спортивного.

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Потрібно контролювати своє харчування, вагу. Важливо розуміти, чого ти хочеш від свого тіла, як ти його плануєш будувати, що ти споживаєш і що плануєш з цього отримати.

Прямих конфліктів з кимось при Фонсеці у мене не було, я не конфліктна людина. Можливо, були якісь речі, які не варто робити, або зараз я вчинив би по-іншому. Може я грав не так, як хтось би цього хотів. Але мені хотілося просто грати в футбол, не задумуючись про те, що я робив.

Багато речей потрібно було робити простіше. Нічого не вигадувати, не брати з когось приклад, який здається тобі правильним. Можливо, мені варто було бути простішим і більше слухати те, що мені говорять", – сказав Мудрик в інтерв'ю програмі "BurBuzz".

Нагадаємо, Мудрик – вихованець Шахтаря. Встиг пограти в оренді в київському Арсеналі і Десні. У поточному сезоні зіграв за "гірників" у 8 матчах у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 4 результативні передачі.

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