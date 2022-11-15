Манчестер Юнайтед теж стежить за грою Михайла Мудрика, який наробив галасу в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Ерік Тен Хаг захоплювався українцем, ще коли тренував амстердамський Аякс. Головний тренер Ман Юнайтед стежить за вінгером і зараз.

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Щоправда, навряд чи МЮ спробує підписати Мудрика взимку. У минуле вікно манкуніанці витратили велику суму на ринку, тому багатомільйонний зимовий шопінг наразі не входить у плани клубу, повідомляє The Sun.

Відповідно, більше шансів підписати українця мають інші клуби, адже Михайло Мудрик не приховує бажання змінити клуб вже у січні. Окрім вінгера Шахтаря, "червоні дияволи" зацікавлені у послугах Рафаеля Леау з Мілана. Але в цому випадку теж буде складно, адже головним претендентом на португальського вінгера називають Челсі.

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