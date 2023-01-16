Зарплата Михайла Мудрика в Челсі складе 100 тисяч фунтів на тиждень.

Челсі підписав 8,5-річний контракт із вінгером Шахтаря і збірної України Михайлом Мудриком. Як інформує The Independent, зарплата українця в стані "синіх" становитиме 100 тисяч фунтів на тиждень.

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Таким чином, Мудрик зароблятиме стільки ж, скільки в Челсі заробляє Хакім Зієш. Зарплата Тіаго Сілви і Жоржиньо становить 110 тисяч фунтів на тиждень. Решта гравців основного складу Челсі заробляють ще більше, найбільш високооплачуваний футболіст лондонців – Рахім Стерлінг. Його зарплата становить 325 тисяч фунтів на тиждень.

Повідомляється, що Арсенал пропонував Мудрику зарплату в розмірі 50 тисяч фунтів на тиждень. Щоб перебити цю пропозицію, "синім" довелося збільшити оклад українця. Таким чином, інформація інсайдера Ніколо Скіри з приводу потенційної зарплати Мудрика в стані "канонірів" у розмірі 5,5 млн євро на рік виявилася неправдивою.

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