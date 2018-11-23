Мудрик замість Шахтаря міг опинитися в Порту

Ліга націй — 20:33 306
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Два українці потрапили у символічну збірну дивізіону В Ліги націй за версією Who Scored
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Серхіо Рамос двічі порушив антидопінгові норми, одного разу – в фіналі Ліги чемпіонів, – Football LeaksІспанія — 19:42 1294
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Менді пропустить близько 3 місяців – Зінченко може отримати шанс у Манчестер СітіАнглія — 17:00 1076
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Борусія Д оголосила про викуп Алькасера у БарселониНімеччина — 16:35 3226
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Неймар та Мбаппе можуть зіграти проти ЛіверпуляЛіга чемпіонів — 16:09 267
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