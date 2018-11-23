Мудрик замість Шахтаря міг опинитися в Порту

Хавбек Шахтаря Михайло Мудрик розповів, що був на перегляді в Порту.

"Після Дніпра, в якому провів 2 роки, десь місяць або трохи менше провів в Порту, можна сказати, що був на перегляді, але через певні нюанси там не склалося.

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Після цього вже домовилися з Шахтарем, перегляду не було, я вже відразу знав, що приїжджаю в команду "гірників", – цитує Мудрика клубний канал Шахтаря в YouTube.

17-річний Михайло Мудрик дебютував за Шахтар в матчі на Кубок України проти Олімпіка, ставши першим гравцем 2001 року народження, що зіграв за "гірників".

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