Вінгер збірної України Михайло Мудрик за останню добу став чи не найобговорюванішим футболістом Європи.

Челсі напередодні опублікував заяву про перемовини з Шахтарем щодо трансферу 22-річного українця. SMM-відділ "синіх" теж не дрімав, тому в Instagram з'явилось кілька згадок про футболіста.

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В описі акаунта красується посилання на профіль Михайла. Також було опубліковане фото гравця з закликом до фанатів залишити для нього послання, щоб продемонструвати любов.

З'явився й інший допис, у якому лондонці опублікували гол вінгера у ворота Селтіка в ЛЧ. "Трохи магії від Мудрика! Підпишіться на нього", – йдеться під відео. Два дописи набрали вже понад 1,5 млн вподобайок.

Нагадаємо, Михайло вже завершує медогляд в Челсі. Шахтар заробить 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів, а українець зароблятиме 7,5 млн на рік.

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