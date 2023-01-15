Мудрик "захопив" Instagram Челсі, хоч клуб ще не оголосив про трансфер
Вінгер збірної України Михайло Мудрик за останню добу став чи не найобговорюванішим футболістом Європи.
Челсі напередодні опублікував заяву про перемовини з Шахтарем щодо трансферу 22-річного українця. SMM-відділ "синіх" теж не дрімав, тому в Instagram з'явилось кілька згадок про футболіста.
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В описі акаунта красується посилання на профіль Михайла. Також було опубліковане фото гравця з закликом до фанатів залишити для нього послання, щоб продемонструвати любов.
З'явився й інший допис, у якому лондонці опублікували гол вінгера у ворота Селтіка в ЛЧ. "Трохи магії від Мудрика! Підпишіться на нього", – йдеться під відео. Два дописи набрали вже понад 1,5 млн вподобайок.
Нагадаємо, Михайло вже завершує медогляд в Челсі. Шахтар заробить 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів, а українець зароблятиме 7,5 млн на рік.
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