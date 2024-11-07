Мудрик забив шедевральний гол у Лізі конференцій, змусивши хапатись за голову – Челсі наколотив 6 голів за тайм
7 листопада 23:01 - Читать на русском
Вінгер Челсі Михайло Мудрик забив п'ятий гол у ворота вірменського Ноа в матчі 3-го туру Ліги конференцій.
завершено
Челсі вчиняє розгром вірменському Ноа. За підсумками першого тайму команда Енцо Марески забила супернику шість м'ячів. Автором одного з голів став український вінгер "синіх" Михайло Мудрик. На 39-й хвилині за рахунку 4:0 він завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика, з яким воротар Ноа Огнен Чанчаревіч не зміг впоратися.
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Зазначимо, що інші голи за Челсі в першому таймі забивали Тосін Адарабьойо, Марк Гіу, Аксель Дісасі та Жоау Фелікс – португалець оформив дубль. Енцо Фернандес встиг оформити три асисти.
Попереду – другий тайм.
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