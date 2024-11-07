Челсі вчиняє розгром вірменському Ноа. За підсумками першого тайму команда Енцо Марески забила супернику шість м'ячів. Автором одного з голів став український вінгер "синіх" Михайло Мудрик. На 39-й хвилині за рахунку 4:0 він завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика, з яким воротар Ноа Огнен Чанчаревіч не зміг впоратися.

Челсі – Ноа: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій – особлива роль Мудрика

Зазначимо, що інші голи за Челсі в першому таймі забивали Тосін Адарабьойо, Марк Гіу, Аксель Дісасі та Жоау Фелікс – португалець оформив дубль. Енцо Фернандес встиг оформити три асисти.

Попереду – другий тайм.