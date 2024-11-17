Мудрик як Роналдінью, Забарного сватають у Реал недарма, Судаков активує машину – "найкращий у світі" грає за Україну
17 листопада 23:26 - Читать на русском
Лідери збірної України залишили неоднозначне враження в матчі 5-го туру Ліги націй проти Грузії (1:1).
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Мудрик спровокував автогол грузинів і був одним з найпомітніших на полі. Його зв'язку зі Судаковим вже "рекламують" для Челсі. Черговий солідний матч видав Ілля Забарний, який проявив себе навіть в атаці.
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Грузини скаржились на суддівство Кріса Кавани. Мовляв, англієць мав вилучати Зубкова і ставити пенальті у ворота Трубіна. "Футбол 24" розбирає всі ці теми у черговому випуску на YouTube-каналі.
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