Мудрик спровокував автогол грузинів і був одним з найпомітніших на полі. Його зв'язку зі Судаковим вже "рекламують" для Челсі. Черговий солідний матч видав Ілля Забарний, який проявив себе навіть в атаці.

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Грузини скаржились на суддівство Кріса Кавани. Мовляв, англієць мав вилучати Зубкова і ставити пенальті у ворота Трубіна. "Футбол 24" розбирає всі ці теми у черговому випуску на YouTube-каналі.