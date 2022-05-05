Мудрик взяв участь у тренуванні збірної України – зірка Шахтаря травмувався в останньому поєдинку "гірників" у турне
Збірна України продовжує підтримувати форму та готуватись до важливого поєдинку плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії.
Збірна України перейшла до дворазових тренувань, а Олександр Петраков також долучився до занять підопічних, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Колишній тренер збірної України: Російські спортсмени ні в чому не винні
Займався і Михайло Мудрик, щоправда, виконував лише лікувальні вправи, не напружуючи ту частину ноги, в якій відчуває дискомфорт.
Додамо, що збірна України зіграє з Борусією Менхенгладбах у спарингу 11 травня, а 1 червня має зустрітись з Шотландією у півфіналі плей-офф відбору до ЧС-2022.
Росія напала на Україну: допомога Ярмоленка, ганебна заява екс-тренера збірної, імпортозаміщення окупантів вражає (LIVE)