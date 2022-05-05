Збірна України продовжує підтримувати форму та готуватись до важливого поєдинку плей-офф кваліфікації ЧС-2022 проти Шотландії.

Збірна України перейшла до дворазових тренувань, а Олександр Петраков також долучився до занять підопічних, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Займався і Михайло Мудрик, щоправда, виконував лише лікувальні вправи, не напружуючи ту частину ноги, в якій відчуває дискомфорт.

Додамо, що збірна України зіграє з Борусією Менхенгладбах у спарингу 11 травня, а 1 червня має зустрітись з Шотландією у півфіналі плей-офф відбору до ЧС-2022.

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