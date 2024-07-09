Челсі провело перше тренування під керівництвом Енцо Марески – Михайло Мудрик долучився до заняття, лише нещодавно завершивши виступи на Євро-2024.

Гравці Челсі вперше тренувались під керівництвом нового головного тренера команди Енцо Марески. Зокрема, у занятті взяли участь Ріс Джеймс, Гюсто, Джексон, Нкунку, Тосін, Дьюсбері-Хол, Фофана, Лавія, Бадіашиль, Стерлінг, Касадеї, Мадуеке, Керні та Мудрик, інформує CFCDaily.

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Цікаво, що Михайло став єдиним гравцем, який грав на Євро-2024, але приєднався до сьогоднішнього тренування.

Нагадаємо, минулого сезону Мудрик відіграв за Челсі у 41-му матчі у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 2 асисти. Його контракт з "синіми" чинний до червня 2031 року. Transfermarkt оцінює українця у 35 мільйонів євро. Челсі у минулому сезоні посів шосте місце.

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