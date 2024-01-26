Мудрик втратив місце в старті Челсі – онлайн-трансляція матчу Кубка Англії
Челсі зустрічається з Астон Віллою в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Челсі – Астон Вілла стартує о 21:45 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на каналі Setanta Sports Ukraine, а також на платформі Setanta Sports.
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Михайло Мудрик провів невиразний тайм у півфіналі Кубка ліги, тому сьогодні розпочинає матч у запасі. Астон Вілла – головна сенсація цього сезону АПЛ, яка залишається в топ-4.
Стартові склади команд
Челсі: Петровіч – Дісасі, Сілва, Бадіашіль, Колвіл – Кайседо, Енцо – Мадуеке, Галлахер, Стерлінг – Палмер.
Запасні: Бергстрьом, Гілкріст, Чілвел, Вільямс, Каслдін, Чуквуемека, Мудрик, Вашингтон, Броя.
Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Конса, Лангле, Морено – Макгінн, Камара, Луїс, Тілеманс – Діабі, Воткінс.
Запасні: Ольсен, Райт, Карлос, Чамберс, Дзаньйоло, Бейлі, Манро, Келліман, Айрогбунам.