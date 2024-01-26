Челсі зустрічається з Астон Віллою в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Астон Вілла стартує о 21:45 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на каналі Setanta Sports Ukraine, а також на платформі Setanta Sports.

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Михайло Мудрик провів невиразний тайм у півфіналі Кубка ліги, тому сьогодні розпочинає матч у запасі. Астон Вілла – головна сенсація цього сезону АПЛ, яка залишається в топ-4.

Стартові склади команд

Челсі: Петровіч – Дісасі, Сілва, Бадіашіль, Колвіл – Кайседо, Енцо – Мадуеке, Галлахер, Стерлінг – Палмер.

Запасні: Бергстрьом, Гілкріст, Чілвел, Вільямс, Каслдін, Чуквуемека, Мудрик, Вашингтон, Броя.

Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Конса, Лангле, Морено – Макгінн, Камара, Луїс, Тілеманс – Діабі, Воткінс.

Запасні: Ольсен, Райт, Карлос, Чамберс, Дзаньйоло, Бейлі, Манро, Келліман, Айрогбунам.

Челсі – Астон Вілла: анонс матчу 1/16 фіналу Кубка Англії