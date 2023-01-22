Видання Squawka у твіттері навело деякі статистичні показники Михайла Мудрика, який дебютував за Челсі в грі з Ліверпулем, з'явившись на полі на 55 хвилині.

"Ліверпуль і Челсі не відповідали рівню Мудрика": Денисов вважає українця кращим за грандів АПЛ

За 35 хвилин українець має 100-відсоткову успішність відборів (3), зробив 13 точних пасів з 14-ти, виграв 7 дуелей, здійснив 4 дотики в штрафному майданчику суперників, заробив 1 фол та завдав одного удару. Також Мудрик став найкращим за успішними спробами дриблінгу, двічі обігравши суперників – стільки ж у Салаха.

Нагадаємо, Челсі виклав за 22-річного українця 70 мільйонів євро. Шахтар може отримати ще 30 млн бонусів, які передбачені трансферною угодою.

Мудрик блискуче дебютував за Челсі у матчі проти Ліверпуля на виїзді – українець перевернув гру і творив моменти