Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик поділився очікуваннями від матчу відбору на Євро-2024 зі збірною Англії.

"Збірна Англії – фаворит. Вони можуть думати, що візьмуть 3 очки і виграють. Це нормально.

"Всі пам'ятають, як забив Сака, а є ще Кейн": Трубін виділив головну небезпеку збірної Англії

Але якщо ти думаєш, що програєш, тоді краще не виходити на поле, особливо якщо ти граєш за збірну України.

Ми також хочемо перемогти. Не хочемо відібрати очки в Англії, ми хочемо собі в кишеню додати ці очки, взяти їх собі", – сказав Мудрик у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня у Вроцлаві. Початок зустрічі о 19:00. Наразі "синьо-жовті" посідають у турнірній таблиці групи С другу сходинку, набравши 6 очок після 3-х турів. Англія лідирує, Італія йде третьою.

Маліновський йде ва-банк – Дженоа готова допомогти заткнути критиків і авансом уже шаленіє від українця