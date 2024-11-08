"Він повертає свою впевненість, виглядає різкішим. Мудрик впливає на хід матчів та забиває голи. Йому потрібно перенести це у великі поєдинки.

Мареска туманно оцінив перспективи Мудрика в АПЛ – потужні виступи в Лізі конференцій не дають жодних гарантій

Михайло виглядає впевненіше. Минулого року був період, коли здавалось, що його впевненість розбита вщент. Відчувалось, що він ховається і не хоче м'яча.

Навіть коли він володів м'ячем, він його втрачав, і виникало враження, що Челсі марно витратив купу грошей", – цитує Пітера Крауча Vince.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик забив гол у ворота Ноа (8:0), який визнали найкращим у четвертому турі Ліги конференцій.

Ліга конференцій: Мудрик допоміг Челсі оформити історичний розгром, Фіорентина програла на Кіпрі