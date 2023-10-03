Вінгер Челсі Михайло Мудрик поділився емоціями від першого гола в офіційному поєдинку за лондонців.

"Разом із вами я можу все. Чудовий виступ команди, +3 очки та гол. Велика честь забити свій перший гол за такий великий клуб, як Челсі. Дякуємо нашим вболівальникам за велику підтримку", – написав Мудрик у своєму Instagram.

Гол Мудрика у відеоогляді матчу Фулхем – Челсі – 0:2

Нагадаємо, Михайло вперше забив за Челсі у ворота Фулхема. Асистував Михайлу Леві Колвілл, а "сині" перемогли з рахунком 2:0.

До слова, це була перша результативна дія українця за Челсі у поточному сезоні. В попередній кампанії Мудрик відзначився 2 результативними передачами.

Мудрик дебютним голом в АПЛ допоміг Челсі здолати Фулхем – українець отримав високі оцінки, але не вийшов на другий тайм